E-commerce pode vender R$ 7,2 bilhões no Dia dos Namorados

A movimentação do e-commerce nas duas semanas anteriores ao Dia dos Namorados levou a Associação Brasileira de Comércio a estimar faturamento de 7,2 bilhões de reais na data, 7% a mais do que no ano passado.

A expectativa é para mais de 15 milhões de compras com ticket médio de 470 reais. Segundo a AbComm, o comércio on-line representa mais de 10% de todo o segmento do varejo do país.