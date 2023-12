E-commerce deve gerar R$ 17,9 bilhões em vendas no Natal, aponta ABComm

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma pesquisa da ABComm, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, aponta que as vendas do e-commerce devem movimentar 17,9 bilhões de reais no Natal deste ano, entre os dias 20 e 25 de dezembro.

O valor representaria um aumento de 3,32% em relação aos 17,32 bilhões de reais gastos online do mesmo período de 2022.

O levantamento revela ainda o quanto cada consumidor está disposto a gastar com presentes neste ano: uma média de 460 reais em compras — 10 reais a mais que a do ano passado.

Segundo a associação, as principais categorias da comemoração serão os eletrônicos, eletrodomésticos, moda, brinquedos e telefonia.