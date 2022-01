Depois de semana de revezes, ministério de Guedes mira no empreendedor

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministério da Economia ampliou para mais 11 estados o serviço que permite que empreendedores abram empresas de maneira online nas Juntas Comerciais dos estados.

O sistema chamado Balcão Único já funcionava em seis estados brasileiros e passará a funcionar até o final deste mês também em Alagoas, Goiás, Sergipe, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte e Espírito Santo.

O serviço, que integra os dados necessários a abertura de uma empresa entre órgãos de cada esfera do governo, já funciona em São Paulo, Pernambuco, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Depois de uma semana em que a pasta de Paulo Guedes deixou de reinar absoluta na administração do orçamento da União, a simplificação da vida dos pequenos empresários ajudará na popularidade do ministro no que pode ser o último ano de sua gestão.