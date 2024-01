Criação de empregos despenca em dezembro e não bate meta de Lula para 2023

O Ministério do Emprego e Trabalho acaba de divulgar uma péssima notícia para Lula.

Apesar de o presidente ter estabelecido como meta para 2023 a criação de 2 milhões de empregos com carteira assinada, o resultado do acumulado do ano não chegou a 1,5 milhão milhão de vagas registradas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo Caged.

De janeiro a novembro, o saldo entre as admissões e desligamentos foi de 1.914.467. Mas dezembro, mês que registrou quedas desde a criação do Novo Caged, em 2020, teve o pior resultado da curta série história do indicador: 430.159 empregos a menos.

Em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro, o acumulado de vagas CLT criadas foi de 2.013.340, apesar de dezembro daquele ano ter registrado um saldo negativo de 455.544.

O resultado foi ainda melhor em 2021 (2.779.900), um ano depois de o Novo Caged ter registrado redução de 192.016 no número de empregos com carteira assinada, como consequência da pandemia da Covid-19.

Em 31 de outubro do ano passado, Lula ainda acreditava que conseguiria bater sua meta. “Esse ano, possivelmente, a gente chega no final do ano a 2 milhões de empregos com carteira profissional assinada”, declarou o presidente durante sua live semanal — que foi deixada de lado, como revelou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas.

Chefe da pasta, o petista Luiz Marinho deverá apresentar os dados à imprensa logo mais, às 14h30.

