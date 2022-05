Corte de gás da Bolívia é plano para prejudicar o governo, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta segunda a diminuição do fornecimento de gás natural da Bolívia para o Brasil e insinuou que a decisão é um plano do país vizinho — em conluio com a Petrobras — para prejudicar seu governo, ao mesmo tempo em que favorece eleitoralmente outros atores políticos.

“A Bolívia cortou 30% do nosso gás pra entregar pra Argentina. Como agiu a Petrobras nessa questão também? Parece que é tudo orquestrado. O gás, se tiver que comprar de outro local, é cinco vezes mais caro. Quem vai pagar a conta? E quem vai ser o responsável? É um negócio que parece orquestrado pra exatamente favorecer vocês sabem quem”, disse a apoiadores.

A atuação calculada da Petrobras, inclusive, deve levar a uma degola geral no comando da estatal nos próximos dias. No cargo desde abril, o presidente José Mauro Ferreira Coelho deve puxar a fila. O plano de Bolsonaro, segundo fontes do Planalto, é colocar no comando da estatal um nome de plena confiança de Paulo Guedes e, claro, do palácio.

A Petrobras diz que, ao longo do mês de maio, vem recebendo volumes de gás natural inferiores aos firmados em contrato com a boliviana YPFB, o que atinge diretamente o planejamento de operações da empresa.

Como a redução não era prevista, diz a companhia, a escassez no fornecimento implica na necessidade de importação de volumes adicionais de GNL para que sejam atendidos os compromissos de fornecimento da estatal.

O preço do gás natural tem disparado no mercado internacional — puxado, sobretudo, pelos desdobramentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

