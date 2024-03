Corte de 0,5 ponto na Selic é insuficiente, diz CNI

VEJA Mercado - quinta, 21 de março

Há risco que Lula tire nome da cartola no BC, diz Alexandre Espirito Santo

VEJA Mercado em Vídeo desta quinta-feira recebe o economista-chefe da Way Investimentos. Entre outros assuntos, ele diz que nome de Galípolo é forte para 2025, mas que novos recados do Copom podem mudar planos do governo para a instituição.