Conselho de Administração da Caixa destitui vice-presidente de Riscos

A Caixa Econômica Federal informou ao mercado que o Conselho de Administração do banco resolveu destituir o vice-presidente de Riscos da instituição, Messias dos Santos Esteves. A decisão foi divulgado na noite desta segunda-feira.

De acordo com o comunicado, Esteves foi demitido “ad nutum“, ou seja, sem aviso prévio, já que o cargo era de confiança. O executivo era um dos 11 vice-presidentes sob a gestão da presidente Daniella Marques. Ele estava no cargo desde dezembro de 2020, quando a Caixa ainda era comandada por Pedro Guimarães — exonerado em junho após denúncias de assédio sexual e moral.

O banco informou que o exercício das atribuições da Vice-Presidência de Risco ficará interinamente a cargo do Diretor Executivo de Riscos, Yves Dumaresq Sobral a partir desta terça “até a finalização do processo de

seleção do novo(a) Vice-Presidente com o apoio de consultoria técnica externa especializada”.

O comunicado foi assinado pelo vice-presidente de Finanças e Controladoria, Rafael de Oliveira Morais.