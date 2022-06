Compra de dólar e euro em espécie tem aumento de 900% no Itaú

A compra de dólar e euro em espécie cresceu 900% no Itaú Unibanco nos cinco primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados pelo banco nesta quinta.

Com a retomada, atrelado ao turismo, esse mercado já alcançou os patamares registrados antes da pandemia da Covid-19.

Considerando cada mês, o aumento foi de pelo menos 400%. Em março, quando houve valorização do real e flexibilização das viagens ao exterior, houve um pico de 1.870%.

Diante desses números, o Itaú começou oferecer desconto de 20% no spread — o percentual cobrado sobre a taxa de câmbio do mercado no momento da operação — para quem comprar dólar e euro em espécie pelo app do banco. A promoção será válida até o fim do mês.

