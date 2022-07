Com inflação alta, brasileiros estão comendo mais fora de casa

A alimentação fora de casa e pedidos por delivery têm sido opção dos brasileiros diante da alta dos preços dos alimentos e do gás de cozinha. Segundo levantamento do Instituto Foodservice Brasil, as vendas de restaurantes, lanchonetes, bares, bistrôs e food trucks cresceram 37% em maio em relação a igual período do ano passado. O segmento de delivery representou 19,5% das vendas no período.

De acordo com a pesquisa, o ticket médio gasto pelos consumidores alcançou 34,80 reais e teve alta de 5,3% em maio frente a maio de 2021. Houve ainda aumento no número de lojas no país, de 7.934 para 8.161, alta de 2,9%. Só em maio foram 20 novas lojas de alimentação abertas.

O levantamento apurou ainda o aumento do faturamento considerando os canais de compra. Os centros comerciais, como shoppings, supermercados, aeroportos e strip malls, registraram em maio alta 50,7% nas vendas em relação a igual período do ano anterior. Já as lojas de rua tiveram aumento de 27,3% na mesma base de comparação.