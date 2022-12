CNI aprova indicação de Mercadante para o comando do BNDES

A Confederação Nacional da Indústria deu um voto de confiança e aprovou o nome de Aloizio Mercadante como futuro chefe do BNDES no próximo governo de Lula. Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira, a CNI afirmou confiar na capacidade do petista de retomar o protagonismo do banco no fomento ao setor produtivo e, assim, contribuir para o crescimento da economia.

“Com o governo que agora toma posse, a Confederação Nacional da Indústria espera que a instituição desempenhe papel decisivo no apoio à adoção de uma política industrial voltada à Indústria 4.0, à inovação no setor privado, ao aumento da integração internacional da economia brasileira e à transição para uma economia de baixo carbono”, diz a entidade.

“Nesse sentido, a CNI confia na capacidade de Aloizio Mercadante, indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para presidir o BNDES, de coordenar os trabalhos do maior banco de fomento do país e direcionar os seus esforços para uma atuação focada no apoio ao fortalecimento do setor produtivo e na implementação de estratégias que contribuam para o crescimento sustentado da economia”.