Cielo aponta queda no varejo de 1,8% em abril

As vendas no varejo caíram 1,8% em abril, em comparação com igual mês do ano passado — já descontada a inflação –, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Inovação da companhia, Carlos Alves, a queda está associada à retração de setores como Supermercados, Vestuário e Restaurantes.

“No caso dos supermercados, dois fatores ajudam a explicar a baixa: a inflação setorial e a Páscoa, que não foi celebrada em abril em 2024. A Páscoa costuma ser um forte indutor do consumo”.

Apesar da queda do varejo como um todo, alguns setores apresentaram alta no faturamento. Drogarias e Farmácias, beneficiado com reajuste de preços aplicado no início do mês, e Materiais para Construção, que voltou a crescer pela primeira vez desde junho de 2021, período de pandemia da Covid-19, estão entre eles.