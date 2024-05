CEO da Uber diz a Lula que dará R$ 10 milhões para 20 mil motoristas do RS

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira e anunciou que a empresa vai destinar 10 milhões de reais para auxiliar 20.000 motoristas que trabalham com o aplicativo no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes que atingiram o estado. Cada motorista contemplado receberá 500 reais.

Durante a reunião, da qual também participou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, Khosrowshahi também informou que a Uber vai contratar 200 engenheiros no país, que serão empregados no Centro de Tecnologia da empresa, localizado na cidade de São Paulo. Este anúncio foi feito publicamente em março.

O encontro ocorreu pouco mais de dois meses e meio depois de o governo enviar ao Congresso uma proposta de projeto de lei complementar com o objetivo de garantir direitos mínimos para motoristas de aplicativos. Segundo uma fonte do governo, a proposição não foi discutida entre Lula e o CEO da Uber porque já está tramitando na Câmara, e a empresa já havia participado ativamente da elaboração do texto.