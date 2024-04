Carrefour lança gôndola exclusiva para produtos de povos indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Grupo Carrefour Brasil recebe na sexta, às 16h, o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para o lançamento das gôndolas do Programa “Floresta faz Bem”, a primeira iniciativa exclusiva e em rede nacional de incentivo a venda de produtos produzidos por povos indígenas e comunidades tradicionais.

O encontro será no Hipermercado Carrefour do Jardim Pamplona Shopping, na capital paulista, e visa a reforçar o compromisso da companhia de liderar a transição dos sistemas alimentares no país e fomentar os produtos da sociobiodiversidade.