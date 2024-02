Caixa e IBGE discutem referência de custos para milhares de obras no país

Técnicos da Caixa Econômica Federal e do IBGE vão discutir nesta quarta o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que serve de referência para milhares de obras no país, durante um seminário realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, em Brasília, a partir das 14h. O evento tem parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e a entrada é gratuita.

Na prática, o Sinapi é utilizado para verificar se o preço é adequado para a localidade a que se destina o orçamento, considerando a relevância do insumo no custo total. No caso de obras públicas, impulsionadas pela implementação de projetos do Novo PAC, o sistema é considerado um aliado da transparência, para uso por parte dos Tribunais de Contas.

Para o presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Valadão Júnior, é necessário atualizar constamente o sistema para que a indústria trabalhe com segurança jurídica, com base em valores justos.

“O seminário é importante para todos os agentes envolvidos no ecossistema da indústria da construção, como atores governamentais, projetistas, contratantes de obras públicas, empreiteiros, financiadores, órgãos de controle e empresários. O objetivo é disseminar os resultados do processo de revisão e aferição das composições do Sinapi”, afirma.