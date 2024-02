BRB é eleito o melhor banco de financiamento imobiliário do Brasil

O BRB foi eleito o melhor banco do Brasil na categoria de financiamento imobiliário pelo Banking Awards — premiação internacional concedida pela publicação International Banker, voltada para o segmento de finanças, que anunciou os vencedores nesta segunda.

O Banco de Brasília também recebeu o prêmio na categoria “Melhor Inovação em Varejo” pelo quarto ano consecutivo.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento. Ele é resultado de trabalho árduo de todo o time do BRB. Desde 2019, revisitamos os processos e estabelecemos, por meio do planejamento estratégico, que buscaríamos crescer e oferecer as melhores experiências para os nossos clientes, nos tornando um banco que rompesse as fronteiras do Distrito Federal e sendo uma instituição financeira moderna, completa e inovadora”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

“Em relação ao crédito imobiliário, somos líderes no Distrito Federal há quatro anos e já ocupamos o sexto lugar no país. Oferecemos o processo de financiamento do segmento mais rápido do mercado e temos as melhores taxas, contribuindo para a realização do sonho da casa própria. Seguiremos trabalhando para aprimorar, cada vez mais, nossos serviços”, complementa.