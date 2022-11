BC aprova transferência de controle do Banco Econômico para o BTG

A diretoria colegiada do Banco Central aprovou a transferência do controle acionário do Banco Econômico para o BTG Pactual.

O negócio foi concluído em outubro passado e a decisão tem efeitos retroativos. O Banco Econômico estava em processo de liquidação extrajudicial antes da compra e, depois da operação, passou a se chamar Banco BESA.

O Banco Econômico foi fundado em 1843 na Bahia. Em 1994, em razão de problemas financeiros, a instituição sofreu intervenção do BC e, no ano seguinte, em liquidação. Também foi aprovado o aumento do capital social do banco para 668 milhões de reais.