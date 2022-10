Banrisul vai financiar projetos de startups em até R$ 15 milhões

Atualizado em 21 out 2022, 12h47 - Publicado em 21 out 2022, 15h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 21 out 2022, 12h47 - Publicado em 21 out 2022, 15h30

Startups, micro, pequenas e médias empresas que faturam até 300 milhões de reais por ano podem concorrer no novo edital do Banrisul para financiar projetos de inovação. O teto para cada escolhido será de até 15 milhões de reais.

O anúncio foi feito nesta quinta na 31ª Mercopar, feira de inovação industrial que ocorre em Caxias do Sul (RS). A iniciativa tem parceria do Sebrae e da Finep, a Financiadora de Estudos e Projetos.

“O Banrisul tem um compromisso muito claro e transparente com a inovação, e isso se reflete no nosso empenho diário em fomentar o desenvolvimento”, destaca o presidente do banco, Cláudio Coutinho.

As inscrições poderão ser feitas até 31 de dezembro, apenas pelo site da instituição. As empresas deverão apresentar garantias, de acordo com a política de crédito do Banrisul.

Continua após a publicidade