As prioridades do braço de negócios do G20 para a transformação digital

Principal braço do setor privado do G20, o B20 Brasil instituiu uma força-tarefa de Transformação Digital para avançar na infraestrutura digital e fomentar ecossistemas de inovação, além de garantir a cibersegurança.

Liderada por Fernando De Rizzo, CEO da Tupy, com representantes da comunidade empresarial dos países participantes do G20, a força-tarefa é influenciada por seis tendências globais para a transformação digital. São elas:

– A ascensão da IA como a próxima tecnologia revolucionária;

– Produtividade e ESG como prioridades globais que impulsionam a inovação em greentech, healthtech, sociedade 5.0 e indústria 4.0;

– Web3 gerando novos aplicativos que podem beneficiar vários setores industriais;

– Digitalização confundindo a linha entre o físico e o digital;

– Serviços governamentais digitais;

– Bulding Blocks (tais como infraestrutura digital, proteção de dados, segurança cibernética) como principais facilitadores de todas as novas tecnologias;

De acordo com integrantes da força-tarefa, as tendências são evidentes, mas há uma diferença significativa de acessibilidade entre países, grupos demográficos e empresas. O cenário reflete diretamente na escassez de talentos em tecnologia, o que força as economias mundiais a repensarem suas políticas nacionais e internacionais.

As recomendações da força tarefa de Transformação Digital do B20 Brasil já estão sendo finalizadas e serão apresentadas e discutidas publicamente na plenária do secretariado que acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro, em São Paulo.