Americanas surfa na ‘onda rosa’ e vende 130% mais Barbies em uma semana

A estreia do filme da Barbie em 20 de julho movimentou as vendas nas lojas Americanas. Em uma semana, a varejista vendeu mais de 130% a mais bonecas da marca, sendo que a Barbie Princesa o produto mais vendido, com aumento de 240% em relação à semana anterior.

Metade da venda dos brinquedos foram nas lojas físicas e vão desde bonecas básicas até itens mais caros, como a Casa da Barbie. Além disso, o sucesso nos cinemas impulsionou as vendas no setor de bombonieres, em especial nos três primeiros dias do filme em cartaz.

“Com a alta movimentação nos cinemas, por conta das grandes estreias, incluindo o filme da Barbie, cresceu o fluxo de clientes nas lojas de shopping. Nossos clientes, tradicionalmente, buscam nossas lojas para comprar guloseimas e consumir durante os filmes e isso refletiu nas vendas no período”, afirmou Aleksandro Pereira, diretor comercial da Americanas.

Nas redes sociais, a varejista também embarcou no sucesso do cinema. Entre 19 e 24 de julho, 78% do engajamento e mais da metade das interações foram em posts relacionados ao filme. Ainda no ambiente digital, levantamento do Similarweb e Snaq mostra que o termo “Barbie” lidera as buscas em junho deste ano, nas Americanas e em outras lojas online. As procuras relacionadas à Barbie no app da varejista cresceram sete vezes.

