AMaggi prevê colher 601.711 toneladas de soja em nova safra

Um dos gigantes da soja no país, a AMaggi começou recententemente a colheita da safra 2022/2023.

O trabalho do grupo iniciou na Fazenda Itamaraty Norte, em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.

A empresa da família do ex-ministro Blairo Maggi estima colher 601.711 toneladas do grão em 170.661 hectares cultivados pelo país.

Com sede em Cuiabá (MT), a empresa está presente em todas as regiões do Brasil, com fazendas, armazéns, escritórios, fábricas, frota fluvial e rodoviária, terminais portuários e centrais hidrelétricas. São 74 unidades localizadas em 42 municípios de nove estados.

No exterior, a empresa possui unidades e escritórios na Argentina, China, Holanda, Noruega, Paraguai, Suíça e Singapura.