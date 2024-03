Alckmin vai inaugurar fábrica de 1 bilhão de dólares em Minas Gerais

Vice-presidente da República, o ministro Geraldo Alckmin vai inaugurar, nas próximas semanas, o Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre em Minas Gerais.

A planta terá capacidade de fornecer anualmente 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados ao agronegócio brasileiro, cerca de 15% da produção nacional.

A fábrica é um empreendimento do grupo EuroChem, líder mundial na produção de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, e será erguida com investimento de 1 bilhão de dólares.

O projeto vai gerar 3.500 empregos na fase de obras da nova planta e 1.200 na etapa da operação. “É um investimento importante e em sintonia com o Plano Nacional de Fertilizantes do governo do Presidente Lula. E o projeto de neoindustrialização tem como uma das missões o fortalecimento de nossas cadeias agroindustriais. O Brasil já é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E precisamos aumentar nossa competitividade a partir da produção de fertilizantes”, afirma Alckmin.