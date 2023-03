Alckmin e vice-chanceler alemão vão se reunir com setor industrial em BH

Pouco mais de um mês após a visita do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ao presidente Lula, ocorrida no fim de janeiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin mais receber na semana que vem o número 2 do governo alemão, Robert Habeck, para uma reunião com o representantes do setor industrial na semana que vem, em Belo Horizonte.

O vice-chanceler, que também é ministro de Assuntos Econômicos e Ação Climática, virá acompanhado pelo do ministro de Alimentação e Agricultura do país europeu, Cem Özdemir. As autoridades alemãs vão participar com Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do 39º Encontro Econômico Brasil-Alemanha. O evento será realizado pela CNI e pela Federação das Indústrias Alemãs nos dias 13 e 14 de março.

Um dos mais tradicionais investidores no Brasil, a Alemanha é o 4º principal parceiro comercial brasileiro, com 3,1% de participação na corrente de comércio, e tem o país como principal parceiro na América do Sul.

Atualmente, cerca de 1.600 empresas alemãs estão instaladas em território brasileiro. Cerca de 200 empresas brasileiras e 50 alemãs de diversos segmentos industriais já sinalizaram interesse em participar dos encontros de negócios.

Também promovido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, o encontro conta com apoio do Sebrae e espera receber cerca de 800 participantes.