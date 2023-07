Alckmin acompanha embarque da primeira remessa de ‘lítio verde’ à China

O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou na manhã desta quinta-feira ao Espírito Santo e vai acompanhar, logo mais, o embarque da primeira remessa de “lítio verde” para a China, no Porto de Vitória.

O material, de 30.000 toneladas, foi produzido no Vale do Jequtinhonha (MG) pela Sigma Lithium, empresa brasileira dedicada a abastecer a nova geração de baterias de veículos elétricos.

Além de Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e de Minas Gerais, Romeu Zema, também vão participar do evento, marcado para as 11h.

De acordo com a Sigma Lithium, o Brasil se tornou pioneiro em atingir o padrão triplo zero (zero carbono, zero rejeitos, zero químicos nocivos), “Lítio Verde Triplo Zero”, o mais elevado nível de sustentabilidade industrial na fabricação de insumos desse tipo.

A primeira remessa consiste em 15.000 toneladas de Lítio Verde Triplo Zero e a mesma quantidade de subprodutos ultrafinos de alta pureza, industrializada em sua planta de beneficiamento pré-químico de separação e purificação por tecnologia de meio denso — construída a partir de um investimento de cerca 3 bilhões de reais no Vale do Jequitinhonha.

