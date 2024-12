A preocupação dos bancos com o consignado do INSS

Com a taxa de juros em um novo patamar, os principais bancos do país, unidos pela Febraban, vão levar ao Planalto um pleito para mudar a política do consignado do INSS patrocinada pelo ministro Carlos Lupi. A situação está insustentável.

O mercado tem criticado a redução do teto de juros do consignado, alegando que a medida torna o acesso ao crédito inviável e ainda gera consequências como a queda no volume de concessão de consignados, fechamento de lojas de correspondentes bancários e demissão de colaboradores.

O Banco Central decidiu, nesta semana, elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 12,25%, num movimento mais duro para combater a inflação.

