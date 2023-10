Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 3 out 2023, 18h28 - Publicado em 3 out 2023, 14h07

Presidente do Cade, Alexandre Cordeiro assinou nesta terça a nomeação da economista Lílian Marques para o cargo de economista-chefe do Departamento de Estudos Econômicos do órgão.

Lílian tem doutorado em economia pela Universidade Católica de Brasília. Ela é a segunda mulher a assumir, como titular, o posto. Antes dela, Camila Cabral ocupou o posto.

A nova economista-chefe do Cade já ocupou cargos de chefia e de coordenação na instituição, sendo ainda economista-chefe adjunta do órgão.

ATUALIZAÇÃO, 18H27 — O Radar informou inicialmente, a partir de dados do Cade, que Lílian Marques era a primeira mulher a assumir o cargo. O órgão atualizou a informação agora. Na verdade, a primeira a ocupar o posto foi Camila Cabral. Lílian é a segunda a chegar ao cargo.

