A agenda internacional do novo presidente da CNI

Presidente eleito da CNI, Ricardo Alban só assume o cargo em 31 de outubro, mas já vai representar a entidade em dois grandes encontros internacionais.

Alban estará na Cúpula do BRICS, em Johanesburgo, e na reunião empresarial do B20, que reúne as principais entidades empresariais dos 20 países mais ricos do mundo, em Nova Delhi.

Alban terá encontros importantes na agenda, sendo o principal deles com a ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda o Novo Banco de Desenvolvimento.

A CNI exerce há 10 anos a secretaria-executiva do Conselho Empresarial do Brics e trabalha junto com grandes empresas como Embraer, WEG, Vale, BRF e Banco do Brasil, coordenando a atuação dos 91 membros brasileiros inscritos nos grupos temáticos de trabalho para a construção de posicionamentos do setor privado para os governos.

