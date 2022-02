Xavier: risco com a polarização Lula e Bolsonaro está ficando para trás

Rodrigo Xavier, da SPX, considerado um dos maiores gestores de recursos do Brasil, faz uma análise interessante sobre a atual cena do mercado financeiro brasileiro em que dólar cai e bolsa sobe, a despeito do cenário internacional. Ele diz que um dos motivos é que antes havia uma percepção de que uma eleição polarizada traria junto consigo uma piora seja institucional seja econômica e que levaria a uma deterioração, mas que essa percepção está ficando para trás. “Bolsonaro é continuidade de política atual. E o Lula está indo mais ao centro”, disse Xavier em evento do BTG Pactual. Para ele, a grande notícia política para o mercado foi a de que Geraldo Alckmin deve ser vice de Lula já que o mercado acredita que o ex-governador não embarcaria em um projeto que cometa as loucuras de países vizinhos. “O que tenho escutado de Lula é que teremos alguma responsabilidade fiscal à frente. Vai mudar um pouco a politica econômica, mas não vai perder de vista o cenário fiscal. Esse risco de cauda foi um pouco eliminado e tinha um premio em relação a isso que foi colocado no preço do real.”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.