WhatsApp entra na mira do MPF na esteira das eleições

Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo recomendaram ao WhatsApp que o aplicativo prorrogue o lançamento da funcionalidade “Comunidades” para 2023. A função tem como finalidade integrar grupos com temas similares, alterando a capacidade de distribuição de mensagens. O novo recurso permite que administradores encaminhassem conteúdo para até 2.560 pessoas de uma só vez, facilitando sua viralização. A preocupação do MPF é de que o efeito poderia ser danoso para o processo eleitoral deste ano, uma vez que os usuários ficariam mais expostos a desinformação.

O documento emitido pelo MPF menciona a invasão ao capitólio americano, ocorrida após a eleição de 2020 e que teve as fake news como fator chave, e aponta riscos para o Brasil. “O presidente do TSE recentemente externou preocupação com a possibilidade de um risco análogo – ou até mais grave – se concretizar este ano no Brasil, o que denota ser essencial conter, tanto quanto possível, fluxos desinformativos sobre as instituições e os processos democráticos”, relata o requerimento.

