Vulcabras: Seríamos muito melhores que asiáticos em igualdade de condições

Pedro Bartelle, CEO da calçadista Vulcabras, dona de marcas como Olympikus e Mizuno, afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A que o setor seria muito melhor e maior do que as varejistas asiáticas “em igualdade de condições”. A tributação de incentivos fiscais pelo governo impactou negativamente em 7 milhões de reais o resultado da empresa no primeiro trimestre de 2024. Bartelle defende medidas para aumentar a competitividade do varejo brasileiro. “É difícil programar as empresas a longo prazo com tantas incertezas. O governo deveria trazer a competitividade ao setor calçadista. Nós perdemos para os asiáticos em custos, mas não perdemos em produtividade. Nós somos tão produtivos ou mais, mas não conseguimos pagar um terço dos salários que pagamos como eles pagam lá fora. Em igualdade de condições, eu tenho certeza que seríamos muito maiores e muito melhores que os asiáticos aqui no Brasil”, disse em entrevista ao programa VEJA S/A.

