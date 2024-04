VTEX amplia portfólio para não ser apenas plataforma de comércio

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Vtex, plataforma de comércio completo e componível para marcas B2C e B2B, está ampliando portfólio para não ser apenas isso. A empresa vai oferecer ferramentas de anúncios para elevar alcance e conversão digital, não precisando passar pelo Google diretamente; personalização com WhatsApp impulsionada por Inteligência Artificial; e experiências de check-out otimizadas.

A principal ferramenta, entretanto, é a criação de um pipeline de dados, para oferecer insights e pesquisas do comércio digital. “Ao coletar feedback, dados, comportamento do consumidor e tendências do setor, traduzimos essas percepções em soluções”, diz Santiago Naranjo, diretor da Vtex.