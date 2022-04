Voto de relator propõe condição especial para Eletrobras ser reestatizada

Um dos pontos do voto do ministro Aroldo Cedraz, que é o relator do processo de privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU), chamou especial atenção. O ministro propõe uma mudança na cláusula de “poison pill” para dar condições à União de reestatizar a empresa, que segundo ele é um ponto garantido pela Constituição. No seu voto, o ministro diz que quer preservar a prerrogativa do Governo Federal de, a qualquer tempo, reverter o processo de desestatização da Eletrobras, mediante pagamento de valores justos – mas não exorbitantes – aos demais acionistas e por isso propõe a revisão da cláusula de “poison pill” sugerida pelo BNDES. O caso chama atenção especialmente porque o ex-presidente Lula já deu declarações de que se a Eletrobras for vendida, vai reestatizá-la.

