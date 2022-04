Você sabe a sua nota de crédito? Muita gente está querendo saber

80% dos brasileiros sabem o que significa nota de crédito e 74% sabem de cabeça a própria nota. Esse foi o resultado de uma pesquisa elaborada pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC). Em maio de 2021, quando foi publicado o primeiro levantamento, cerca de 60% tinham conhecimento sobre esse assunto. Para Elias Sfeir, presidente da associação, as melhorias no chamado Cadastro Positivo do Serasa foram fundamentais para a difusão desse tema. “Cidadãos desbancarizados agora podem ter acesso a crédito porque o cadastro é muito mais amplo e realizado de forma automática e gratuita. Seja para tomar crédito ou realizar uma operação de crédito, no caso de empresas, ficou tudo mais fácil durante a pandemia”, diz Sfeir.

Um dos benefícios diretos para o setor é a emissão de novos cartões de crédito, que sobe conforme mais pessoas são incluídas no Cadastro Positivo e buscam pelo serviço. Mesmo assim, as empresas não temem por mais aumentos na inadimplência. “É fato que uma avaliação bem feita do comportamento dos consumidores diminui a inadimplência, não o contrário”, explica Sfeir. Foi durante a pandemia de coronavírus que a procura aumentou.

Uma pesquisa publicada pelo Ministério da Economia e pelo Banco Mundial em agosto de 2021 revelou que o Cadastro Positivo pode reduzir o nível de inadimplência em até 45%. Mas todo cuidado é pouco, porque 77,5% das famílias brasileiras estão com dívidas em atraso segundo a Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) — o maior nível em 12 anos.

