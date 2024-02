Vivo reduz emissões próprias de carbono em 90% em oito anos

A operadora de telefonia Vivo reduziu em 90% suas emissões próprias de gás carbônico. O resultado tem como base de comparação as emissões registradas pela companhia há oito anos, quando suas primeiras metas de descarbonização foram estabelecidas. Entre as iniciativas que possibilitaram a melhora no indicador ambiental, estão o aumento de energias renováveis na composição do consumo da empresa, o abastecimento de sua frota de veículos com biocombustível e um ganho de eficiência energética em suas operações.

A Vivo pretende zerar suas emissões líquidas de gás carbônico, principal indutor das mudanças climáticas, até 2040. Para tanto, a empresa tem atuado junto de seus 125 fornecedores que mais emitem gás carbônico com um programa de consultoria climática. O percentual de empresas no programa atuando para mitigar, em alguma medida, seu impacto ambiental, foi de 30% para 60% desde o início da consultoria. Para o vice-presidente de relações institucionais e de sustentabilidade da Vivo, Renato Gasparetto, iniciativas do tipo denotam uma busca da empresa “pela criação de valor para os acionistas, colaboradores, clientes e sociedade”.

