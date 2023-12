Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Vinícola Aurora deverá terminar o ano com a marca de 7,8 milhões de garrafas de espumantes vendidas, o que significará um aumento de 10% em comparação com 2022. Os tipos Moscatel e Brut são os preferidos, respondendo por 40% do volume total.

