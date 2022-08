Viagens internacionais quase dobram em 2022, aponta pesquisa

O volume de viagens internacionais quase dobrou no Brasil em 2022. De janeiro a julho, houve um aumento de 43% nesse tipo de viagem em comparação ao mesmo período de 2021. Os dados são da MaxMilhas, que oferece passagens aéreas, pacotes e hospedagens. A empresa também aponta que passagens para viagens internacionais em 2022 foram, em média, compradas com 96 dias de antecedência, com 58% tendo sido compradas 90 dias antes do voo.

Lisboa, capital portuguesa, lidera a lista de destinos internacionais mais visitados, seguida de Buenos Aires e Montevideo. Dentre os dez principais destinos, a capital uruguaia é a menos custosa em passagens, com bilhetes de ida e volta podendo ser encontrados por 775 reais. Também, segundo o levantamento, a América Latina concentra metade das cidades com maior número de viagens.

O gerente de negócios da MaxMilhas, Rafael Palácio, elenca alguns fatores a serem considerados na busca pela viagem ideal. “Passagens aéreas costumam ser o serviço mais oneroso numa viagem internacional. Sendo o planejamento fundamental na busca pelo melhor preço. A pandemia ainda é um ponto a ser levado em conta, com alguns países seguindo com restrições para turistas. O viajante deve se inteirar sobre as regras, o que pode levar algum tempo”, comenta.



