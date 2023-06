Vendas no comércio paulistano crescem 5,3% com Parada LGBTQIA+

O faturamento do comércio na cidade de São Paulo durante o feriado prolongado do Corpus Christi cresceu 5,3% em relação a período comparável do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Os setores que mais contribuíram para a alta foram Recreação e Lazer e Bares e Restaurantes. Na região da Avenida Paulista, onde foi realizada a 27ª edição da Parada LGBTQIA+ no domingo (11), Bares e Restaurantes aumentaram as vendas em 8,3%. “No restante da cidade, o crescimento das Vendas de Bares e Restaurantes foi de 2,5%. Outro segmento bastante beneficiado na região da Paulista foi Turismo e Transporte, cujas vendas subiram 7,2%”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de tecnologia e produtos da Cielo.