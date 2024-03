Vendas do varejo recuam 4% em fevereiro e instigam cautela, aponta fintech

As vendas do varejo registraram uma queda de 4,1% em fevereiro frente ao mesmo mês de 2023, segundo o Índice de Atividade Econômica Stone Varejo. O recuo nas vendas foi puxado principalmente pelos setores de tecidos, vestuário e calçados (-11,6%); produtos alimentícios, bebidas e fumo (-6,5%); e móveis e eletrodomésticos (-4,3%). O estudo, realizado mensalmente, considera as operações financeiras efetuadas com cartões de débito e crédito, vouchers e Pix dentro da fintech de meios de pagamento Stone.

O levantamento busca mapear dados de pequenos, médios e grandes varejistas e divulgar um retrato do setor nacional. “Os resultados desse mês demonstram a continuidade da tendência de cautela para o primeiro trimestre do ano de 2024”, diz Matheus Calvelli, cientista de dados da Stone responsável pelo levantamento, em parceria com o Instituto Propague. Apenas três estados tiveram resultados positivos para as vendas do varejo no mês de fevereiro no comparativo ano contra ano: Acre (2,8%), Piauí (1,8%) e Mato Grosso do Sul (0,3%). Os três piores resultados foram os de Alagoas (-18,4%), Espírito Santo (-10,4%) e Pará (-9,3%).

