Vendas de cerveja disparam nas quartas-feiras de futebol

A venda de cervejas entre terça e quarta-feira dispara na rede de minimercados Honest Market Brasil — graças às partidas de futebol. Nas 300 unidades da marca, o número é impulsionado pelas partidas realizadas às quartas pelos campeonatos estaduais. O aumento chegou a quase 40% no último comparativo, no dia 14 de fevereiro. Neste dia, aconteciam o clássico entre São Paulo e Santos, além de Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. No Rio, Fluminense e Vasco jogaram pelo Campeonato Carioca. A quantidade média de cervejas por transações em geral foi de quase três. A forma de pagamento foi majoritariamente débito, representando 48,3% das transações.