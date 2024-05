Vendas da cerveja Corona disparam 70% no trimestre

A cerveja mexicana Corona parece ter caído de vez no gosto do brasileiro. Segundo dados da cervejaria, no primeiro trimestre deste ano, a Corona vendeu 70% a mais do que no mesmo período do ano passado. Só em seis dias de Carnaval, vendeu a quantidade de Corona equivalente há dois meses de 2023. A Corona inclusive passou a ser, segundo Brand Finance, a marca de cerveja mais valiosa do mundo, tendo um aumento de 40% em seu valor.