Venda da Braskem ganha mais importância em meio a cenário adverso

A Braskem divulgou sua prévia operacional do terceiro trimestre de 2022 e alguns analistas avaliam que a venda das participações de Novonor e Petrobras na companhia ganhou ainda mais importância em meio a um cenário macro desafiador para a empresa. As vendas no Brasil ficaram estáveis na base anual, mas as exportações caíram 18%. Na Europa, as vendas recuaram 7% e, nos Estados Unidos, 18%. A desaceleração das economias em função das sucessivas altas de juros mundo afora e o risco cada vez maior de uma recessão a níveis globais impacta também o setor petroquímico.

Por outro lado, a venda da Braskem seria um dos únicos fatores a destravar os papéis da companhia no curto prazo. “Sinalizamos o forte fluxo de notícias sobre o processo de desinvestimento da Novonor e da Petrobras, o que pode ser o principal impulsionador no curto prazo ou até que os investidores tenham mais visibilidade sobre a decisão final”, avalia o UBS. “Acreditamos que os investidores continuam a ver sua potencial venda como um dos poucos gatilhos para as ações em meio ao difícil cenário macro”, diz o BTG Pactual. Por volta das 13h, as ações da Braskem recuavam 3,5%.

