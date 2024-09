Cortes de juros nos EUA podem mudar o jogo no Brasil, diz Helena Veronese

VEJA Mercado | 09 de setembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 9. Os Correios tiveram um prejuízo de 1,3 bilhão de reais no primeiro semestre de 2024, um rombo 84% pior em relação ao mesmo período de 2023. A estatal de entregas caminha para amargar o seu terceiro ano consecutivo no vermelho. Antes dela, a Petrobras voltou a dar um prejuízo trimestral contábil depois de quase quatro anos. As cifras voltam a colocar em evidência a ambiciosa meta do governo de zerar o déficit fiscal em 2024.

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento estão confiantes no objetivo, mas alguns contingenciamentos já foram anunciados e houve bloqueios importantes em áreas como saúde e educação. A dificuldade em fechar a conta também deve pressionar o Banco Central a subir a taxa Selic no próximo dia 18 de setembro.

A instituição está em xeque depois da piora das projeções de inflação e do resultado acima do esperado do PIB do segundo trimestre. Alguns economistas já discutem se a alta será de 0,25 ou de 0,5 ponto percentual. Novos dados mensais de inflação e a prévia do PIB de julho devem ajudar a esclarecer as probabilidades nesta semana. Diego Gimenes entrevista Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

