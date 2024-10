Petróleo caiu tanto que nova alta ainda não muda inflação, diz Volnei Eyng

VEJA Mercado | 07 de outubro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 7. O payroll de agosto dos Estados Unidos jogaram um verdadeiro balde de água fria no mercado financeiro. A maior economia do mundo criou 254 mil novos empregos em agosto, contra uma expectativa de abertura de 147 mil postos de trabalho. O dado é bem mais forte que o esperado e diminui a chance de uma recessão nos EUA em 2025. Por outro lado, uma economia mais forte somada à valorização dos preços do petróleo pode atenuar o ritmo de cortes de juros no país pelo Federal Reserve. Em outras palavras, com menos cortes de juros no radar, o dólar pode ganhar força e a bolsa de valores pode perder atratividade. Só que é tudo preliminar e a gangorra do mercado pode mudar a qualquer momento.

A guerra entre Israel e o Hamas completa um ano nesta segunda-feira e a escalada dos conflitos envolvendo também o Irã e o Líbano volta a assombrar o mercado e a acender um alerta na inflação.

No Brasil, os investidores estão pessimistas em relação aos rumos da inflação, dos juros e do déficit fiscal. As agências de classificação de risco Fitch e S&P já mandaram avisar que não devem aumentar a nota de crédito do Brasil a despeito da decisão da Moody’s. O encerramento do primeiro turno das eleições municipais deve retomar aos poucos os trabalhos no Congresso Nacional. Destaques para a sabatina que deve confirmar o nome de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central nesta terça-feira, e a retomada das discussões sobre a regulamentação da reforma tributária. Diego Gimenes entrevista Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

