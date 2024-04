Nova fase da reforma tributária ainda terá peso na bolsa, diz Sidney Lima

VEJA Mercado | 24 de abril de 2024.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em café da manhã ontem que avalia a antecipação do anúncio do novo presidente do Banco Central e que não é um problema lidar com Roberto Campos Neto por mais seis meses pois já conviveu com o atual presidente do BC por um ano e meio. Lula também criticou o mercado ao dizer que os investidores ganharam muito com as altas taxas de juros e não o agradeceram por seus governos. O presidente também disse que apenas com investimentos o Brasil vai crescer e que a economia deve ter um crescimento maior do que o mercado projeta. A mineradora Vale publica seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado. Diego Gimenes entrevista Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

