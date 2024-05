VEJA Mercado entrevista Sergio Vale, da MB Associados, às 10h

VEJA Mercado | 17 de maio de 2024.

O ministério da Fazenda aumentou as projeções de crescimento econômico do Brasil mesmo diante do desastre ambiental no Rio Grande do Sul — que responde por 6,5% do PIB. O ministério elevou de 2,2% para 2,5% a previsão de crescimento este ano. A projeção de inflação em 2024 também subiu, de 3,5% para 3,7%. O governo pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão do processo que declarava inconstitucional a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O ministro Fernando Haddad entrou em acordo com o Congresso para uma reoneração gradual a partir do ano que vem. As ações da Petrobras voltaram a cair no pregão de ontem depois da troca na presidência da estatal. Números melhores de inflação nos Estados Unidos, contudo, suavizaram os impactos e fizeram as bolsas subirem no Brasil e no exterior. Diego Gimenes entrevista Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados. Ricardo Rocha, novo colunista de VEJA, participa do programa. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.