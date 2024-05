Copom deve interromper cortes de juros em junho, diz Patricia Palomo

VEJA Mercado | 27 de maio de 2024.

As bolsas europeias e as asiáticas são negociadas em alta na manhã desta segunda-feira, 27. Novos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos serão revelados nesta semana e podem dar nova direção às bolsas de valores mundo afora. Os investidores estão mais pessimistas em relação aos cortes de juros pelos bancos centrais em razão do fortalecimento da inflação nas grandes economias do mundo. Números de emprego e a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos também esquentam o debate sobre a condução da política monetária em ambos os países.

O resultado primário do governo brasileiro em abril será conhecido e a discussão sobre a meta de déficit zero para este ano deve esquentar. Magda Chambriard é aprovada como nova presidente da Petrobras e o mercado aguarda os primeiros passos da nova presidente. Diego Gimenes entrevista Patricia Palomo, chefe de investimentos da Unicred. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF