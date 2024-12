PIB revela dinâmica de inflação mais desafiadora, diz Patrícia Palomo

VEJA Mercado | 3 de dezembro de 2024

As bolsas europeias e os futuros americanos operam em alta nesta terça-feira (3), com investidores à espera dos dados do relatório Jolts, com informações sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, como o número de abertura de vagas de trabalho. No Brasil, o mercado digere os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, divulgado nesta manhã. A economia brasileira cresceu 0,9% no período em relação ao trimestre imediatamente anterior, dentro do esperado por analistas. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 4%. Nos destaques estão o desempenho forte do mercado de trabalho e crescimento da renda.

A editora Juliana Machado entrevista Patrícia Palomo, chefe de investimentos da Unicred. Segundo ela, os números do PIB mostram um mercado de trabalho muito próximo do pleno emprego, o que representa ganho real de renda para as pessoas e um estímulo ao consumo, com reflexo sobre as expectativas de inflação. “Isso quer dizer que devemos esperar uma dinâmica de inflação mais desafiadora para o Banco Central”, afirma.

