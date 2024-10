VEJA Mercado entrevista o planejador financeiro Idean Alves às 10h

VEJA Mercado | 09 de outubro de 2024.

Gabriel Galípolo está confirmado e aprovado como o novo presidente do Banco Central a partir de janeiro de 2025. O economista recebeu 66 votos favoráveis e 5 contrários no plenário do Senado Federal — a maior aprovação em 22 anos. A sabatina também foi bem vista pelo mercado. Galípolo reforçou a mensagem de controle da inflação e repetiu que atual cenário macroeconômico exige prudência da política monetária — um recado firme e claro que soou como música ao mercado. As curvas de juros futuros caíram depois da sabatina.

O que não ficou muito claro e colocou um ponto de interrogação na cabeça dos economistas foi a fala do presidente Lula. Em um evento com empresários do agronegócio, o presidente afirmou que a taxa de juro está muito alta, mas que “haverá de ceder”, e se disse satisfeito com os atuais rumos da economia brasileira.

O Ibovespa caiu pressionado pelas commodities. O petróleo desabou 4% com a possibilidade de um cessar-fogo no Oriente Médio e as petroleiras amargaram um duro prejuízo em suas ações. Novos dados de inflação de setembro trazem pistas sobre as próximas decisões do Copom. Diego Gimenes entrevista Idean Alves, planejador financeiro e especialista em mercado de capitais. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

