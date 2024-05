VEJA Mercado entrevista o economista José Ronaldo de Castro, às 10h

VEJA Mercado | 22 de maio de 2024.

O Brasil bateu um novo recorde de arrecadação de impostos em abril. Foram 229 bilhões de reais arrecadados no mês, segundo a Receita — cifra recorde para o período desde o início da série histórica, em 1995. O número veio em linha com as projeções de mercado. É o quarto mês consecutivo de arrecadação recorde no país. O governo ainda colhe frutos das medidas de arrecadação aprovadas pelo Congresso. Os dados, no entanto, ainda não devem ser suficientes para o governo zerar o déficit das contas públicas brasileiras — conforme previsto no arcabouço fiscal. A indicação de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras pode ser aprovada até o final da semana. Diego Gimenes entrevista José Ronaldo de Castro, economista e professor do Ibmec. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

