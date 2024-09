VEJA Mercado: O dilema de Campos Neto e Galípolo às vésperas do Copom

VEJA Mercado | 13 de setembro de 2024.

As ações da Petrobras caíram 1% ontem e alguns analistas estão mais pessimistas para o futuro da estatal. Os preços do petróleo tipo brent desabaram 20% em três meses e devem pressionar os balanços e os dividendos da companhia de capital misto. A avaliação é dos analistas do banco americano Goldman Sachs. Os riscos de uma recessão nos Estados Unidos e de uma desaceleração no crescimento de outras economias devem diminuir a demanda pela commodity no próximo ano. Os analistas cortaram de 39 bilhões de reais para 33 bilhões a previsão de pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras já este ano e revisaram o preço-alvo das ações de 48 reais para 39,5 reais.

Nos mercados, toda a expectativa para as reuniões do Copom e do Fed na próxima semana. O Banco Central deve elevar a taxa Selic por causa do tom duro de discursos de seus diretores e presidente, mas o dilema é grande. Economistas estão divididos em relação à necessidade de se aumentar os juros da economia. Nos EUA, o início dos cortes é dado como certo e pode aumentar o fluxo de capital estrangeiro no Brasil. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

