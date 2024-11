Brasil faz melhor diplomacia do que seu dever de casa, diz Fernando Bento

VEJA Mercado | 18 de novembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 18. Autoridades do mundo inteiro se reúnem no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã nas reuniões da cúpula G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Chefes de Estado como Joe Biden, dos EUA, Xi Jinping, da China, e Emmanuel Macron, da França, já desembarcaram no Rio de Janeiro. É o momento em que os países aprovam os acordos negociados ao longo do ano e redigem um documento em que apontam caminhos para lidar com os desafios globais de sustentabilidade, desenvolvimento econômico, combate à fome e a busca pela paz.

Pela primeira vez na história, o documento final da cúpula deve ter uma menção à taxação dos super-ricos, embora o tema ainda não seja um consenso entre todos os líderes — sobretudo Javier Milei, presidente da Argentina. O presidente americano Joe Biden anunciou um aporte de 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia e afirmou que deixou um legado “forte” ao seu sucessor Donald Trump no meio ambiente.

No entanto, um fato roubou a cena: a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, xingou o empresário Elon Musk durante um painel de discussão do G20. Musk respondeu no Twitter afirmando que o atual governo não vai se reeleger em 2026. Lula não citou diretamente a fala de Jans, mas a repreendeu dizendo que “a gente não pode ofender e xingar ninguém”.

Nos mercados, toda a expectativa pela publicação do pacote de cortes de gastos logo depois do G20. O pacote deve girar em torno de 70 bilhões de reais em dois anos, restando apenas a aceitação por parte do ministério da Defesa. Diego Gimenes entrevista Fernando Bento, CEO da FMB Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

